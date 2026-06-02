Köse'den dikkat çeken açıklama: "CHP'deki kriz siyasete güveni zedeliyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köse'den dikkat çeken açıklama: "CHP'deki kriz siyasete güveni zedeliyor"

Köse\'den dikkat çeken açıklama: "CHP\'deki kriz siyasete güveni zedeliyor"
02.06.2026 12:02  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, CHP'deki son siyasi gelişmeleri değerlendirerek parti içi tartışmaların muhalefetin topluma umut olma iddiasına zarar verdiğini söyledi. Köse, siyasette kişisel hesaplaşmalar yerine milletin sorunlarına odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son siyasi gelişmeleri değerlendirerek, parti içi tartışmaların muhalefetin topluma umut olma iddiasına zarar verdiğini söyledi. Köse, siyasette kişisel hesaplaşmalar yerine milletin sorunlarına odaklanılması gerektiğini ifade etti.

CHP'de son dönemde yaşanan değişim tartışmaları, parti yönetimine yönelik eleştiriler ve belediyeler üzerinden yürüyen siyasi polemiklerin kamuoyunda güvensizlik oluşturduğunu belirten Fatih Köse, "Türkiye'nin ana muhalefet partisinin sürekli iç çekişmelerle gündeme gelmesi, toplumun siyasete olan güvenini zedeliyor. Vatandaş ekonomik sorunlara, geçim sıkıntısına çözüm beklerken muhalefetin kendi iç gündemine sıkışması ciddi bir eksikliktir" dedi.

"Muhalefetin topluma güven vermesi gerekiyor"

Muhalefetin temel görevinin alternatif politikalar üretmek olduğunu vurgulayan Köse, "Siyaset kurumu polemiklerle değil proje ve vizyonla güç kazanır. Türkiye'nin bugün ekonomi, genç işsizliği, eğitim ve sosyal adalet gibi temel meseleleri varken, siyasi partilerin enerjisini iç mücadelelere harcaması toplumda hayal kırıklığı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

CHP yönetiminin yaşanan süreçleri sağduyu ile yönetmesi gerektiğini kaydeden Köse, parti içindeki fikir ayrılıklarının demokratik zeminde çözülmesinin önemine dikkat çekti.

"Kutuplaştıran dil terk edilmeli"

Sert siyasi söylemlerin toplumsal ayrışmayı artırdığını da dile getiren Fatih Köse, "Türkiye'nin artık gerginlikten değil birlik ve ortak akıldan beslenen bir siyasete ihtiyacı var. Kutuplaştırıcı dil kısa vadede siyasi kazanç sağlayabilir ancak uzun vadede toplumsal barışı yıpratır" diye konuştu.

Köse, tüm siyasi partilerin vatandaşın beklentilerine kulak veren, çözüm odaklı ve yapıcı bir siyaset anlayışı benimsemesi gerektiğini sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Köse'den dikkat çeken açıklama: 'CHP'deki kriz siyasete güveni zedeliyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:45:03. #7.12#
SON DAKİKA: Köse'den dikkat çeken açıklama: "CHP'deki kriz siyasete güveni zedeliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.