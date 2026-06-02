Köse\'den dikkat çeken açıklama: "CHP\'deki kriz siyasete güveni zedeliyor"

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son siyasi gelişmeleri değerlendirerek, parti içi tartışmaların muhalefetin topluma umut olma iddiasına zarar verdiğini söyledi. Köse, siyasette kişisel hesaplaşmalar yerine milletin sorunlarına odaklanılması gerektiğini ifade etti.

CHP'de son dönemde yaşanan değişim tartışmaları, parti yönetimine yönelik eleştiriler ve belediyeler üzerinden yürüyen siyasi polemiklerin kamuoyunda güvensizlik oluşturduğunu belirten Fatih Köse, "Türkiye'nin ana muhalefet partisinin sürekli iç çekişmelerle gündeme gelmesi, toplumun siyasete olan güvenini zedeliyor. Vatandaş ekonomik sorunlara, geçim sıkıntısına çözüm beklerken muhalefetin kendi iç gündemine sıkışması ciddi bir eksikliktir" dedi.

"Muhalefetin topluma güven vermesi gerekiyor"

Muhalefetin temel görevinin alternatif politikalar üretmek olduğunu vurgulayan Köse, "Siyaset kurumu polemiklerle değil proje ve vizyonla güç kazanır. Türkiye'nin bugün ekonomi, genç işsizliği, eğitim ve sosyal adalet gibi temel meseleleri varken, siyasi partilerin enerjisini iç mücadelelere harcaması toplumda hayal kırıklığı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

CHP yönetiminin yaşanan süreçleri sağduyu ile yönetmesi gerektiğini kaydeden Köse, parti içindeki fikir ayrılıklarının demokratik zeminde çözülmesinin önemine dikkat çekti.

"Kutuplaştıran dil terk edilmeli"

Sert siyasi söylemlerin toplumsal ayrışmayı artırdığını da dile getiren Fatih Köse, "Türkiye'nin artık gerginlikten değil birlik ve ortak akıldan beslenen bir siyasete ihtiyacı var. Kutuplaştırıcı dil kısa vadede siyasi kazanç sağlayabilir ancak uzun vadede toplumsal barışı yıpratır" diye konuştu.

Köse, tüm siyasi partilerin vatandaşın beklentilerine kulak veren, çözüm odaklı ve yapıcı bir siyaset anlayışı benimsemesi gerektiğini sözlerine ekledi. - MANİSA