Fendoğlu: " Artık Türkiye'de bir gerçek vardır, o da cumhur ittifakıdır" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, muhalefet partilerin toplantılarına tepki göstererek, " 28 Şubat gibi bir önemli tarihte toplanacaksın ve üstüne üstlük diyeceksiniz ki sözde manifestonuzda güçlendirilmiş parlemento istiyoruz biz, Hadi Oradan" diyerek, "Artık Türkiye'de bir gerçek vardır. o da cumhur ittifakıdır" ifadelerini kullandı.

MHP Malatya İl Başkanlığı ve partinin genel merkezi tarafından "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programları kapsamında Malatya'nın Arguvan ve Hekimhan İlçelerinde art zamanlı etkinlikler yapıldı.

Toplantılara, MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, MHP MYK Üyeleri Ömer Ekici, Eyüp Gönültaş, Av.Bahadır Alperen, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, İl Yönetimi ile İlçe Teşkilat Başkanları ile partililer katıldı.

Arguvan ilçesinde gerçekleşen programa katılıp konuşma yapan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, "Bundan 101 yıl önce, Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış bir millete bu marşı yazan Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum. Hoca Ahmet Yesevi'nin selamlarıyla, "Ne Olursan Gel" diyen Hz. Mevlana'nın selamıyla, Yunus Emre'nin "Dünya Hoş bir seda" diyen selamıyla, Yine "Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım" diyen Hacı Bektaş Veli'nin selamıyla, Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen son Türk Devletinin kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün selamıyla, Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in selamıyla, "Önce Ülkem ve Milletim" diyen Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin selamıyla hepinizi selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Fendoğlu, "Bugün buraya bu programa geliş amacımız oy kaygısı değil oy derdi değil, oy içinde gelmedik. Genel başkanımızın talimatıyla ilk etapta bu ayın sonuna kadar 131 ilçede gerçekleri anlatmaya çıktık" diyerek darbeler konusuna temas etti.

Fendoğlu, "10 yılda 11 defa kurulmuş yıkılmış istikrarsız hükümetler, bu mudur istediğiniz parlamenter sistem, 28 Şubat gibi bir önemli tarihte toplanacaksın ve üstüne üstlük diyeceksiniz ki sözde manifestonuzda güçlendirilmiş parlamento istiyoruz biz, Hadi Oradan, Hadi Oradan, 12 Mart'ta Darbeyle yıkacaksınız milletin iradesini, sonrada adına güçlendirilmiş parlamenter sistem diye vesayeti kendinize dayatacaksınız. Bu millet sizi kabul etmiyor kardeşim. 1950 den belli kabul etmiyor ve etmeyecek de. Artık Türkiye'de Bir Gerçek vardır. O da Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakının 2023 te başarı olması artık kaçınılmazdır, şarttır ve elzemdir. Biz bu bilinçle yürüyoruz, öncelikle Cumhur İttifakında Cumhurbaşkanımızın seçilmesi ve ardından milletvekili seçimlerinin yapılmasıdır" dedi.

Hekimhan programı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu Hekimhan'da yaptığı konuşmasında, "Türk Devletinin kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün selamıyla, Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in selamıyla, "Önce Ülkem ve Milletim" diyen Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin selamıyla hepinizi selamlıyorum" diye sözlerine başladı.

Cumhur ittifakının önemini anlatıp, 6 partinin bir araya gelmesini eleştiren Fendoğlu, "Buyurun 6+1'in devamı bu videoda. Aslında bunların patronları bunlar, bu patron diyor ki kısaca Cumhuriyeti kast ederek, bakınız videoda 100 yıl ifadesini bilinçsiz söylemiyor, gayet bilinçli bir şekilde konuşuyor. Niye 2023 de biz Cumhuriyet'in 100. Yılını kutlayacağız, Peki Cumhuriyeti kim kurdu.? 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Bu rejimin adı nedir? sizce Türkiye Cumhuriyeti tabiki de. Peki bugünkü rejimi ve 100 yıllık geçmişini yıkıp hesabını soracağız diyen HDP- PKK eş genel başkanı kimle birlikte hareket ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Mızıkacıları, Horozları ve aklınıza gelen kim varsa isimlerini dahi söylemek istemiyorum, hepsi bunlarla beraber hareket ediyorlar. Artık Türkiye'de bir gerçek vardır. O da Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakının 2023 te başarı olması artık kaçınılmazdır, şarttır ve elzemdir. Biz bu bilinçle yürüyoruz, öncelikle Cumhur İttifakında Cumhurbaşkanımızın seçilmesi ve ardından milletvekili seçimlerinin yapılmasıdır. Bizi bölemezler, bizi ayrıştıramazlar, bizi bölmeye çalışanlara da itibar etmeyin lütfen" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası MHP Hekimhan İlçe Başkanlığı'nı ve Hekimhanlı Ülkücü Şehidi Ramazan Bayram'ın kabrini ziyaret eden il teşkilat üyeleri programı sonlandırdı. - MALATYA