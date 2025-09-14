Ferdi Tayfur'un Mezarı Milli Bir Abide - Son Dakika
Ferdi Tayfur'un Mezarı Milli Bir Abide

Ferdi Tayfur\'un Mezarı Milli Bir Abide
14.09.2025 20:09
MHP lideri Bahçeli, Ferdi Tayfur'un kabrini Türk-İslam sanatının izlerini taşıyan bir eser olarak tanımladı.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, "Merhum Ferdi Tayfur'un kabri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılmıştır. Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil, Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir" dedi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, MHP lideri Bahçeli tarafından yaptırılan Ferdi Tayfur'un kabrine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldız, Türk milletinin gönlünde derin izler bırakan, sesiyle ve eserleriyle nesillerin duygularına tercüman olan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un yalnızca bir sanatçı değil, milletin kültürel ve manevi hafızasında kalıcı bir yer edindiğini belirterek, Tayfur'un eserlerinin halkın sevinçlerinde de hüzünlerinde de ortak bir duygu dili olduğunu bildirdi.

'MİLLİ BİR ABİDEDİR'

Yıldız, merhum Ferdi Tayfur'un kabrinin, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından yaptırıldığını ifade ederek, "Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil; Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir. Hilal ve yıldız, Türk milletinin bağımsızlığını ve İslam'ın simgesini ifade etmektedir. Osmanlı tuğrası, köklü devlet geleneğimizin sembolüdür. Ayetler, dualar ve hat sanatı, faniliği hatırlatırken Allah'ın ebediyetini vurgulamaktadır. Geometrik motifler, Selçuklu-Osmanlı sanatını günümüze taşımaktadır. Bu taş, merhumun ruhuna bir dua, milletimize ise vefa ve hatırlatma vesilesidir. Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, cenaze namazından defin işlemlerine kadar Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bizzat bulunmuş, sanatçımızı son yolculuğunda yalnız bırakmamıştır. Bu yüksek vefa; yalnızca bir dostluğun değil, Türk milletinin kültürüne, sanatına ve manevi değerlerine verilen önemin güçlü bir göstergesidir" dedi.

'ESERLERİYLE TÜRK HALKININ ORTAK SESİ OLMUŞTUR'

Genel Başkan Bahçeli öncülüğünde Adana Sarıçam Belediyesi tarafından Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nin açıldığını da hatırlatan Yıldız, "Bu müze, sanatçımızın hatırasını yaşatırken, Türk milletinin kültürel hafızasını geleceğe taşıyacak kalıcı bir eser olacaktır. Ferdi Tayfur, milletimizin gönlünde derin bir iz bırakmış; eserleriyle Türk halkının ortak sesi olmuştur. Onun ardından gösterilen bu yüksek vefa; mezar taşından, cenaze törenine katılıma, müze açılışına kadar bizzat Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sahiplenişiyle hayat bulmuştur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Ferdi Tayfur'un Mezarı Milli Bir Abide - Son Dakika

SON DAKİKA: Ferdi Tayfur'un Mezarı Milli Bir Abide - Son Dakika
