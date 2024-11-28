Ferdi Zeyrek\'ten Meryem Ana Evi Otoparkı Eylemlerine Destek

Politika

Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 1970 yılından beri Efes Selçuk Belediyesi tarafından işletilen ve belediye gelirinin yüzde 60'ının karşılandığı Meryem Ana Evi Ziyaretçi Otoparkının sözleşme süresinin dolması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığının gönderdiği tahliye tebligatı nedeniyle başlayan eylemlere destek verdi.

Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaptığı açıklamada, "Efes Selçuk'ta, demokrasiyi ve yerel yönetimlerin bağımsızlığını savunan büyük bir mücadele veriliyor. 1970 yılından bu yana Efes Selçuk Belediyesi'nin denetiminde bulunan Meryem Ana Evi'ne ait otopark gelirleri belediyeden alınmaya çalışılıyor. Bu çaba yalnızca Efes Selçuk Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 60'ını kaybetmesi anlamına gelmiyor, aynı zamanda halk iradesinin ve yerel yönetimlerin özerkliğinin ihlal edilmesi anlamını taşıyor. Açıkça ifade edelim ki bu girişim, yerel seçimlerde elindeki belediyelerin büyük kısmını kaybeden iktidarın, muhalif belediyeleri cezalandırması ve halkımıza sunulan hizmetleri engellemeyi amaçlayan siyasi bir hamledir. Meryem Ana Otoparkı, yılda yaklaşık 150 bin aracın giriş yaptığı önemli bir turizm merkezidir. 2025 yılı için bu alandan yaklaşık 790 milyon TL gelir beklenmekteydi. Selçuk Belediyesi'nin 2025 bütçesi 1.3 milyar TL olarak öngörülmüşken, bu gelir belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 60'ına karşılık gelmektedir. Söz konusu alan, 1997 yılında Orman Bakanlığı tarafından Selçuk Belediyesi'ne 20 yıllık süreyle tahsis edilmiş, tahsis süresi 2017 - 2018 ve 2018 - 2023 yılları arasında iki kere uzatılmıştır. 2017 yılında yapılan yenileme sırasında, dönemin AKP'li belediye başkanından tahsis bedeli olarak cironun yüzde 10'u talep edilirken, 2023 yılında CHP'li belediyeden cironun yüzde 50'si istenmiş ve tahsis süresi yalnızca bir yıl uzatılmıştır. Seçimlerin ardından ise önce sözlü olarak cirodan yüzde 30 pay talep edilmiş, arkasından da tahsis süresi tamamen reddedilmiştir." dedi.

"Yargı sürecine rağmen tahliye kararı hukuka aykırıdır"

Selçuk Belediyesi'nin otoparkın tahsis süresinin yenilenmesi talebinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. maddesi gerekçe gösterilerek reddedildiğini ve tahliye edilmesi istendiğini hatırlatan Zeyrek açıklamasında şunları söyledi: "Ancak, bu kanun hükmü otoparkın niteliği ile uyuşmamaktadır. Bunun yerine, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 7. maddesi gerekçe gösterilmiş ve 'bir gelişim planının olmaması' hususuyla tahliye talep edilmiştir. Ancak geçmişte böyle bir plan olmaksızın tahsis süresinin defalarca uzatılmış olması, bu gerekçenin çelişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Halen devam eden yargı sürecine rağmen Jandarma eşliğinde sabaha karşı yapılan tahliye işlemi ise açık bir şekilde hukuka aykırıdır. Efes Selçuk Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'in verdiği bu onurlu mücadelede, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesi, #MeryemAnaBizimdir diyerek destek olmaya çağırıyoruz. Bu yalnızca Selçuk'un ya da İzmir'in değil, tüm yerel yönetimlerin mücadelesidir. Halk iradesinin, adaletin ve demokrasinin korunması için birlikte hareket edeceğiz. Filiz Başkanımın ve haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan tüm belediye başkanlarımızın yanındayım. Bu haksızlıklara karşı tüm gücümüzle ve dayanışma ruhuyla birlikte hareket ettiğimizin bilinmesini isterim." - MANİSA