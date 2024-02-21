Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Fethiye Belediye Başkanı ve CHP adayı Alim Karaca, ilçedeki basın mensuplarıyla bir restoranda düzenlenen toplantıda 5 yıllık çalışmalarını ve projelerini anlattı. Karaca, deprem felaketi ve pandemi dönemine rağmen belediyenin hizmetlerini sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, Fethiye'nin temel sorunlarını çözmek için Büyükşehir belediyesiyle işbirliği yapacaklarını ifade etti.

21.02.2024 15:07  Güncelleme: 15:10
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Fethiye Belediye Başkanı ve CHP adayı Alim Karaca, ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir restorandan düzenlene toplantıda konuşma yapan Karaca, 5 yıllık süreçte yaptığı çalışmaları ve projelerini anlattı.

Belediye başkanlığı döneminde ülke ve dünyada büyük felaketler yaşandığını ifade eden Karaca, "11 ilimizdeki deprem felaketinde binlerce vatandaşımızı kaybettik. 2 yıl boyunca pandemi dönemini yaşadık ama şehir olarak dimdik ayaktayız. 5 yıl boyunca belediye olarak mazeret üretmeden hizmet ettik." dedi.

Görev yaptığı 5 yıl boyunca ilgili kurumlarla yaptıkları işbirlikleri neticesinde bölgede rekorlara imza attıklarını belirten Karaca, şunları kaydetti:

" Fethiye Belediyesi'nin enerji firması ile birlikte 4 milyar 600 milyonun üzerinde yatırımı buraya uyumlu bir şekilde çalıştığımız için getirebilmiştik ve bölgemizde bu yatırımları tamamladık. Yapamadığımız birçok projelerimiz vardı. Bir seçim dönemine girdik. Fethiye yeni başkanını seçecek. Bizimle ya devam edecek ya da tamam diyecek. Biz karnemizi onların önüne koyacağız. Onlar da notlarımızı verecekler. Yapabildiğimiz kadar yaptıklarımızı anlatıyoruz. Neden yapamadığımızı anlatıyoruz ve önümüzde de yapmak istediğimiz projeler var ama asla siyaset yapmıyoruz. Hiçbir adayımızı incitmiyoruz, adaylarımıza başarılar diliyoruz."

Karaca, kimseyi ayrıştırmadan Fethiye'de yaşayan bütün insanları kucaklayarak ortak değerler ile buluşan herkesle Fethiye'yi paylaşmak istediğini dile getirdi.

Büyükşehir belediyesi ile birlikte Fethiye'nin temel sorunlarını çözmeye devam edeceklerini belirten Karaca, "Hiçbir belediye başkanının cesaret edemeyeceği altyapılara girdik. Burada Fethiye'nin 20-25 yılını kurtarmış durumdayız. Artık kırsala doğru Çamköy, Karaçulha, Esenköy, Çiftlik, Kargı, Yanıklar bölgesinin altyapılarına gireceğiz. Büyükşehir belediye başkanımız olacak Ahmet Aras ile bunun çalışmalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu da katıldı.

Kaynak: AA

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