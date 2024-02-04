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Fethiye'de Beton Mikseri Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Politika

Fethiye'de Beton Mikseri Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Fethiye\'de Beton Mikseri Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralanan Ecenur Gütür, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan mikser sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.02.2024 20:41
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HAYATINI KAYBETTİ

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çatalarık Mahallesi'nde, dün saat 20.30 sıralarında yaşanan kazada B.B.'nin kontrolündeki 48 HU 074 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Ecenur Gütür'e (21) çarptı. Beton mikserinin altında kalarak yaklaşık 20 metre sürüklenen Gütür, ağır yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınanGütür, müdahalelere rağmen bugün saat 18.00 sıralarında hayatını kaybetti. Gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü B.B. ise Gütür'ün ölümünden önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

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Kaynak: DHA

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