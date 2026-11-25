Feti Yıldız ile Levent Bülbül, MHP'yi TBMM'deki izleme komisyonunda temsil edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP, TBMM'de kurulacak izleme komisyonunda Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ü görevlendirdi. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP'yi komisyonda bu iki isim temsil edecek.
MHP, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu"na, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ü görevlendirdi.
MHP'nin Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu" üyeleri belli oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP'yi Genel Başkan Yardımcısı Yıldız ile Sakarya Milletvekili Bülbül temsil edecek.
Kaynak: AA
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