FETÖ Bağlantılı Okula Borç Tahsilat Kararı - Son Dakika
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FETÖ Bağlantılı Okula Borç Tahsilat Kararı

FETÖ Bağlantılı Okula Borç Tahsilat Kararı
16.06.2026 17:39
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New York Mahkemesi, Brooklyn Amity School'un 15.5 milyon dolarlık Bank Asya kredi borcunu onayladı.

New York'ta görülen davada FETÖ iltisaklı Brooklyn Amity School'un Bank Asya kredilerine ilişkin savunmaları mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, TMSF'nin talebini haklı bularak yaklaşık 15.5 milyon dolarlık kredi borcunun faiziyle birlikte tahsil edilmesine hükmetti.

ABD'nin New York kentinde görülen ve FETÖ iltisaklı Brooklyn Amity School'un kullandığı Bank Asya kredilerine ilişkin dava Türkiye lehine sonuçlandı. New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, okul yönetiminin kredi borcuna yönelik itirazlarını reddederek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) talebini kabul etti. Mahkeme, yaklaşık 15.5 milyon dolarlık kredi borcunun yasal faizleriyle birlikte tahsil edilmesine karar verdi. TMSF'yi ABD'nin önde gelen hukuk firmalarından Nixon Peabody LLP temsil etti. Mahkemenin kararı, FETÖ bağlantılı kurumların mali yükümlülüklerine ilişkin ABD'de görülen davalar açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Mahkeme, okulun tüm savunmalarını reddetti

Davanın merkezinde, Bank Asya tarafından 2011 yılında okul binasının satın alınması ve tadilat çalışmalarının finansmanı amacıyla kullandırılan toplam 15.5 milyon dolarlık kredi yer aldı. Dosyaya göre söz konusu kredi 5 ayrı parça halinde verildi. Mahkeme kayıtlarında kredilerin 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz olarak tahsis edildiği belirtildi. Kredilerin kullandırılmasında dönemin Banka Denetim Kurulu Üyesi ve A grubu hissedarlarından Ali Akbulut'un referansının bulunduğu da dosyada yer aldı.

Yargıç: "Okul, kredi sözleşmeleri uyarınca doğrudan sorumlu"

Karara imza atan Yargıç Reginald A. Boddie, Brooklyn Amity School'un imzaladığı kredi sözleşmeleri uyarınca "geri ödemeden doğrudan sorumlu olduğunu" vurguladı. Kararda, taraflar arasında açık ve yazılı sözleşmeler bulunduğu belirtilerek mahkemelerin tarafların anlaşmalarında yer almayan yeni şartlar ekleyerek sözleşmeleri yeniden yazamayacağı ifade edildi. Mahkeme, kredi sözleşmelerinin geçerliliğini koruduğuna hükmederek Brooklyn Amity School'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

Okulun "siyasi baskı" savunması da reddedildi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi ödemelerini durduran okul yönetimi, ABD'de açılan davada Bank Asya'nın faaliyetlerinin siyasi nedenlerle sona erdirildiğini ve bu nedenle kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savundu. Ayrıca Türkiye'deki siyasi gelişmelerin okulun mali durumunu olumsuz etkilediğini ve kredileri geri ödeme kapasitesini zayıflattığını ileri sürdü. Ancak mahkeme, okul yönetiminin Türkiye'deki mahkeme kararlarının hukuki değil, siyasi olduğu yönündeki iddialarını ikna edici bulmadı. Yargıç Boddie kararında, söz konusu gelişmelerin okulun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını belirtti. Kararda ayrıca davacıların veya Bank Asya'nın tasfiye sürecini yürüten yetkililerin okulun ödeme yapmasını doğrudan engellediğine ilişkin yeterli kanıt bulunmadığı ifade edildi. Bu nedenle okulun kredi geri ödeme yükümlülüğünün devam ettiği sonucuna varıldı.

Mahkeme, TMSF'yi haklı buldu

New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, 1 Haziran 2026 tarihli kararında okul yönetiminin tüm savunmalarını esastan reddederek TMSF'nin alacağının faizleriyle birlikte tahsil edilmesine hükmetti. Kararla birlikte FETÖ iltisaklı Brooklyn Amity School'un Bank Asya'dan kullandığı kredi nedeniyle doğan borcun faizleriyle birlikte ödenmesi gerektiği kesinleşmiş oldu. Karar, ABD'de FETÖ bağlantılı kurumların mali sorumluluklarına ilişkin açılan davalar bakımından emsal niteliğinde değerlendirilirken, mahkemenin siyasi baskı ve siyasi karar iddialarını kabul etmemesi de kararın öne çıkan unsurları arasında yer aldı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika FETÖ Bağlantılı Okula Borç Tahsilat Kararı - Son Dakika

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