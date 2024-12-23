Fico'dan Moskova'ya Sürpriz Ziyaret - Son Dakika
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Politika

Fico'dan Moskova'ya Sürpriz Ziyaret

Fico\'dan Moskova\'ya Sürpriz Ziyaret

Slovakya Başbakanı Fico, Putin ile Rus gaz sevkiyatını görüştü; Ukrayna'ya karşı eleştirilerde bulundu.

23.12.2024 10:48
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Moskova'ya sürpriz bie ziyaret gerçekleştirerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rus enerji devi Gazprom ile Ukrayna üzerinden Slovakya'ya enerji nakli için yapılan anlaşma bu yılın sonunda sona ermeden Rusya'nın başkenti Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Moskova'da temaslarda bulunan Fico, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin baş başa geçtiği kaydedildi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlatmasından bu yana Putin ile görüşen üçüncü Batılı lider olan Fico, görüşmede Rus gazının Slovakya'ya sevkiyatının ele alındığını söyledi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Fico, "AB yetkilileri, ziyaretim ve amacıma ilişkin Cuma günü bilgilendirildi" ifadelerini kullandı. "Bugünkü görüşmem, Perşembe günü kişisel soruma Ukrayna üzerinden bizim topraklarımıza herhangi bir gaz geçişine karşı olduğu cevabını veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'ye cevaben gerçekleşti" diyen Fico, "Ukrayna Devlet Başkanı aynı şekilde Rusya'nın nükleer programına yönelik yaptırımları da destekliyor. Bu tutumuyla Slovakya'ya mali açıdan zarar veriyor ve Slovakya'daki nükleer santrallerde elektrik üretimini tehlikeye atıyor, bu kabul edilemez. Putin, Rusya'nın Batı'ya ve Slovakya'ya gaz tedarik etmeye devam etmeye hazır olduğunu teyit etti" açıklamasını yaptı.

Slovak Başbakan, Putin ile görüşmesi sırasında Ukrayna'daki askeri durum, erken barış ihtimali ve Slovakya ve Rusya arasından standart hale getirmeye çalıştığı ortak ilişkilere değindiklerini kaydetti.

Slovakya'da 2006-2010 ve 2012-2018 yıllarının yanı sıra 2023 Ekim ayından bu yana görevde bulunan Fico, Putin ile son olarak 2016 yılında bir araya gelmişti. Fico, 2023 yılında göreve gelmesinin ardından Ukrayna'ya askeri yardımı sonlandırmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fico'dan Moskova'ya Sürpriz Ziyaret - Son Dakika

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