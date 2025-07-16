DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkevi'nde ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı Usame Cemal ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi Kıbrıs toplantısı için bulunduğu New York'ta, ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı Usame Cemal'i kabul etti. Görüşmeye ilişkin bakanlıktan fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Fidan, ABD Müslüman Kuruluşlar Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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