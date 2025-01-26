Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat temasları çerçevesinde Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci ile bir araya geldi. - BAĞDAT
Son Dakika › Politika › Fidan, Bağdat'ta Irak Güvenlik Danışmanı ile Görüştü - Son Dakika
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