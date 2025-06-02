Bakan Fidan BM Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Holgun'i İstanbul'da kabul etti
İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Mara Angela Holgun'i İstanbul'da kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Mara Angela Holgun'i İstanbul'da kabul etti. İki arasında Kıbrıs ve bölgesel konular ele alındı.
Son Dakika › Politika › Fidan, BM Temsilcisi Holgun'i Kabul Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?