Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı (Boşnak Üye) Denis Becirovic ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen geldiği Bulgaristan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı (Boşnak Üye) Denis Becirovic ile görüştü. - SOFYA
Son Dakika › Politika › Fidan ile Becirovic Bulgaristan'da buluştu - Son Dakika
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