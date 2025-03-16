Fidan, Cenevre'deki Kıbrıs Toplantısına Katılacak - Son Dakika
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Politika

Fidan, Cenevre'deki Kıbrıs Toplantısına Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre'de Kıbrıs konulu toplantıda görüş alışverişinde bulunacak.

16.03.2025 13:13
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre'de düzenlenecek Kıbrıs konulu toplantıya katılacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde 17- 18 Mart tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek olan Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak. Toplantıda, Kıbrıs meselesinde ilerleyen döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ayrıca, söz konusu toplantı hiçbir surette "geçmiş müzakere süreçlerinin devamı" veya "yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı" niteliği taşımıyor.

Toplantıda, taraflar BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty tarafından temsil edilecek.

Kıbrıs meselesi

Cenevre'de 27 ile 29 Nisan 2021'de düzenlenen gayriresmi 5+BM formatlı toplantıda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki Kıbrıs Türk tarafı, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon modelinden desteğini çektiğini açıklamış ve Kıbrıs meselesinin çözümüne dair yeni vizyonunu (iki devletli çözüm) ortaya koymuştu. Türkiye tarafından da tam destek verilen söz konusu vizyon çerçevesinde, yarım asırdır denenen federasyon temelli müzakere süreçlerinin bugüne kadar Ada'ya çözüm getiremediği, Ada'da halihazırda iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu, Kıbrıs meselesine Ada'nın gerçeklerine uygun, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulabilmenin yolunu açacak resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için öncelikle Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının (egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü) uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi gerektiği vurgulanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fidan, Cenevre'deki Kıbrıs Toplantısına Katılacak - Son Dakika

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