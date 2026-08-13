Fidan'dan ABD ve İran için ateşkes çağrısı
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ve İran'da ateşkes ile Hürmüz Boğazı'nın açılmasını beklediklerini belirtti.
Dışişleri Bakanı Fidan, "ABD ve İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını temenni ediyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Fidan'dan ABD ve İran için ateşkes çağrısı - Son Dakika
Hastaneden ambulansla Meclis'e mi geldi? İYİ Partili Şefik Çirkin'in "hayır" oyu için dikkat çeken iddia
Sizin düşünceleriniz neler ?