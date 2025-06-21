Fidan: Küresel Adalet İçin Dimdik Duracağız

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı süresince, küresel adalet tesis edilmesini önceleyecek ve zulmün karşısında dimdik durmaya devam edecek" dedi. - İSTANBUL