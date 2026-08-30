Fidan, Libya Genelkurmay Başkan Vekili ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş ile bir araya geldi.