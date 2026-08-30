Fidan, Libya Genelkurmay Başkan Vekili ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya'nın Genelkurmay Başkan Vekiliyle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili Salahattin Nemruş ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
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