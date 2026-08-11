Fidan, Libya Senato Başkanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'da Senato Başkanı ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştü.
Kaynak: İHA
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