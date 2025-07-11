Fidan, Malezya Başbakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi. Görüşmede siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra savunma sanayii alanındaki çalışmalar ele alındı. - KUALA LUMPUR