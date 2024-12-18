Fidan Mısır\'da Abdelatty ile Görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile bir araya geldi. - KAHİRE