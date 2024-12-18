Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile bir araya geldi. - KAHİRE
Son Dakika › Politika › Fidan Mısır'da Abdelatty ile Görüştü - Son Dakika
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