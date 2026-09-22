Fidan, New York\'ta Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan toplantısına katıldı

Fidan, New York'ta Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan toplantısına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BM 81. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarını sürdürüyor. Fidan, bu temaslar kapsamında Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: İHA
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