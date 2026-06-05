Fidan: Rohingalar için yardım elini uzatıyoruz - Son Dakika
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Fidan: Rohingalar için yardım elini uzatıyoruz

05.06.2026 18:03
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'te Rohingaların kamplarını ziyaret ederek Türkiye'nin yardımlarını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Rohingaların mülteci kamplarını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Burada maalesef bir insanlık dramı yaşanmakta. Türkiye'nin yardım eli her yere olduğu gibi buraya da uzanmış durumda ama tabii keşke bu dramlar olmasa, keşke biz de yardım etmek zorunda kalmasak" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Rohingaların mülteci kamplarını ziyaret etti. Fidan burada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, ilgili kurumların insani yardım faaliyetlerini ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceledi.

"Burada Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu çok büyük bir hassasiyet var"

Ziyaret sırasında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Burada biliyorsunuz maalesef bir insanlık dramı yaşanmakta. Türkiye'nin yardım eli her yere olduğu gibi buraya da uzanmış durumda ama tabii keşke bu dramlar olmasa, keşke biz de yardım etmek zorunda kalmasak. Ama dramlar olduğu zaman sadece yakın çevremizde değil, uzak coğrafyalarda da kardeşlerimizi yalnız bırakmamız söz konusu değil. Burada Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu çok büyük bir hassasiyet var. Özellikle ezilenlere, ihtiyaç sahibi olanlara yardım götürmesinden dolayı" dedi.

Mülteci Kampı'nda 2017'den beri Arakanlı Müslümanların yaşadığını belirten Fidan, "1 milyondan fazla kardeşimiz yaşıyor burada. Krizin ilk gününden itibaren sağlık hizmeti ve diğer hizmetleri veren Türkiye'nin yardım kuruluşları, ilgili kurumları var. Gerek kamuya ait, gerek sivil toplum kuruluşlarına ait. Başta Sağlık Bakanlığımızın hastanesi olmak üzere şu anda oradayız. Burada da doktorlarımızla, çalışanlarımızla beraberiz. Seda Hanım başhekimimiz burada sağ olsun bize bir brifing verdi. Arkadaşlar binlerce kilometre uzakta, uşaklar altında canla başla çalışıyorlar. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Tabii burada AFAD, TİKA, Türk Kızılay'ı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye'deki bütün sivil toplu teşkilatları muazzam bir faaliyet ortaya koyuyor. Ama tabii bu, buradaki dramı da içinde bulunan insanların durumuna bir geçici çözüm, bir yardım" ifadelerini kullandı.

"Onların baş başa kaldıkları sorunu çok iyi biliyoruz"

Fidan, Dışişleri Bakanı olarak buraya gelmesindeki en büyük amacın sadece buradaki olanları yerinde görmek olmadığını belirterek, "Siyasi ve stratejik seviyede, kampta kalanların bu durumunu kalıcı olmaktan çıkartıp daha farklı bir duruma nasıl götürebiliriz? Uluslararası toplumla beraber bunu nasıl yapabiliriz, o önemli. Tabii burada özel bir teşekkürü Bangladeş Hükümeti'ne de yapmak lazım. Onlar da sürekli bizimle beraberler ve burada da büyük bir misafirpeverlik ortaya koyuyorlar. Biliyorsunuz biz Suriye'deki kardeşlerimiz savaştan kaçtıkları zaman milyonlarca kardeşimize kucak açmıştık. Bangladeşli kardeşlerimiz de kucak açmış durumdalar. Onların baş başa kaldıkları sorunu çok iyi biliyoruz. Tabi burada iklim şartları her zaman içinde elverişli olmuyor. Ama buradaki çalışan, gerek sağlık personelimizin, gerek genç personelimizin moralleri çok yüksek, canla başla çalışıyorlar" şeklinde konuştu. - DAKKA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fidan: Rohingalar için yardım elini uzatıyoruz - Son Dakika

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