Fidan, Şam\'da Suriye Devlet Başkanı eş-Şara tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'daki temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Suriye'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de görüşmede yer aldı.