Fidan, Şam'da Suriye Devlet Başkanı eş-Şara tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'daki temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı; Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'daki temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Suriye'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de görüşmede yer aldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Fidan, Şam'da Suriye Devlet Başkanı eş-Şara tarafından kabul edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?