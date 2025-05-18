Fidan, Suudi Arabistan ile İş Birliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Politika

Fidan, Suudi Arabistan ile İş Birliğini Güçlendiriyor

Fidan, Suudi Arabistan ile İş Birliğini Güçlendiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki toplantıda Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini ele aldı.

18.05.2025 14:58
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile birlikte Riyad'da düzenlenen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 2. Toplantısı'na başkanlık etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 2. Toplantısı'na katıldı. Fidan, mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile toplantıya başkanlık etti.

"Suudi Arabistan'la iş birliği ve eşgüdümümüzü güçlendirmeye önem veriyoruz"

Bakan Fidan toplantıda yaptığı konuşmada, "Tarihi ve beşeri bağlarımızla yoğrulan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, gücünü ve sağlamlığını, karşılaştığı sınama ve zorluklara karşı ispat etmiştir. Bu çerçevede, bölgemizin ve İslam dünyasının iki önemli aktörü olan ülkelerimiz arasındaki samimi ve yakın iş birliğinin, liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon temelinde kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Bölgemizin istikrar ve huzurunu ilgilendiren tüm konularda Suudi Arabistan'la iş birliği ve eşgüdümümüzü güçlendirmeye önem veriyoruz. Ticaret hacmimizin 2024 yılında da yükselişini sürdürerek, 8 milyar dolara ulaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda, bu yıl 10 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolara ulaşmayı arzu ediyoruz. Ekonomilerimizin birbirlerini tamamlayıcı niteliği göz önüne alındığında, bu hedefi rahatlıkla yakalayabileceğimizi düşünüyorum. İkili ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini teşkil eden Koordinasyon Konseyinin ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin tüm alanlarda daha da ileri taşınmasına katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

Öte yandan, toplantı vesilesiyle Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Prens Suud El Faysal Diplomatik Çalışmalar Enstitüsü arasındaki Mutabakat Zaptı imzalandı. - RİYAD

Kaynak: İHA

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