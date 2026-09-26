Fidan, Türk heyetinin İsrail'in soykırım politikalarını gündeme getirdiğini söyledi

Fidan, Türk heyetinin İsrail'in soykırım politikalarını gündeme getirdiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjındaki temaslarına ilişkin konuştu. Fidan, Türk heyetinin tüm toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını, işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdiğini, Gazze ve Batı Şeria'daki acıları aktardığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjındaki temaslarına ilişkin, "Türk heyeti olarak katıldığımız tüm toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını, işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdik. Gazze'de, Batı Şeria'da yaşanan acıları aktardık" dedi.
Kaynak: İHA
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