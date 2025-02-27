Fidan: Türkiye Güvenlik Mimarisi İçin Şart - Son Dakika
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Politika

Fidan: Türkiye Güvenlik Mimarisi İçin Şart

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa güvenlik mimarisinin Türkiye olmadan oluşamayacağını vurguladı.

27.02.2025 15:52
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil. Türkiye'yi dışarıda bırakan bir güvenlik mimarisi çok fazla gerçekçi değil" dedi.

Dışişleri Bakan Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin Arnavutluk ile ilişkilerinde son yıllarda ciddi kazanımlar elde ettiğini aktaran Bakan Fidan, bunların en somut örneğinin ekonomik ve ticari ilişkilerde görüldüğünü belirterek, "Ticaret hacmimizi tekrar 1 milyar dolar seviyesine çıkarmayı başardık. Hedefimiz bunu 2 milyar dolar seviyesine çıkarmak. Türkiye, Arnavutluk'ta en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. İş adamlarımız bu konuda yatırım yapmaya devam edecekler. Haziran ayında Tiran'da düzenlenmesi beklenen Türkiye-Arnavutluk İş Forumu sayesinde yeni iş birliği imkanlarının ortaya çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'deki yeni yönetimin Ukrayna'daki savaşa ilişkin görüşlerinin ve politikalarının bir önceki yönetimle neredeyse taban tabana zıt olduğunu ifade eden Fidan, "Ukrayna'da yapmış oldukları masrafların tekrar geri ödenmesi konusunda bir anlaşma zemini oluşturmaya çalıştığını anlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 28 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'u ziyaret edeceğini hatırlatarak, ziyaret sırasında bir anlaşmanın hayata geçeceğini düşündüğünü söyledi. Fidan, 1-2 Mart tarihlerinde Avrupalı liderlerin "Avrupa'nın Güvenliği ve Ukrayna" konulu toplantıda bir araya gelebileceğini dile getirerek, "Bir taraftan Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik adımlar atılırken, diğer taraftan Avrupa ülkelerinin kendi aralarında büyük bir istişare mekanizması başlatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu durumda Avrupa güvenlik mimarisi gelecekte nasıl olacak? NATO'nun olmadığı bir Avrupa güvenlik mimarisi konularının Avrupalı liderler tarafından şimdilik gündeme getirilip, tartışılmaya başlandığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bu toplantıları yakından takip ettiğini söyleyen Bakan Fidan, "Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil. Türkiye'yi dışarıda bırakan, Türkiye gibi bir askeri gücü dışarıda bırakan bir güvenlik mimarisi yaklaşımının çok fazla gerçekçi olmayacağı hususu da altı çizilmesi gereken başka bir husus" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fidan: Türkiye Güvenlik Mimarisi İçin Şart - Son Dakika

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