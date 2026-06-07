Fidan, Üçlü Dışişleri Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Fidan, Üçlü Dışişleri Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak

07.06.2026 13:14
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Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Toplantısı, bölgesel iş birliği konularını ele alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusuna 8 Haziran'da İstanbul'da ev sahipliği yapacak. Toplantıda bölgesel gelişmeler, ulaştırma ve bağlantısallık projeleri ile enerji güvenliği ve ekonomik iş birliği konuları ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusuna yarın İstanbul'da ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili katılacak.

Toplantıda, üç ülke arasındaki mevcut iş birliğinin gözden geçirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışma alanlarının değerlendirilmesi öngörülüyor. Gündemde, bölgesel gelişmeler, dış politika meseleleri ve Güney Kafkasya'da iş birliği, ulaştırma ve bağlantısallık projeleri ile bölgesel transit ağlarının güçlendirilmesi, enerji güvenliği, ticaret ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi başlıkları yer alacak.

Kaynaklar, Bakan Fidan'ın toplantıda, jeopolitik belirsizliklerin, ekonomik kırılganlıkların ve güvenlik sınamalarının arttığı bir dönemde Güney Kafkasya'nın stratejik öneminin daha da arttığına dikkati çekmesinin beklendiğini bildirdi. Fidan'ın, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üçlü iş birliği mekanizmasının bölgede istikrar ve refahı teşvik eden önemli ve sonuç odaklı bir platform olduğunun altını çizmesi, Türkiye'nin hem Azerbaycan hem de Gürcistan ile geliştirdiği güçlü ve çok boyutlu ilişkilerin bölgesel istikrar ve ekonomik entegrasyona katkı sağladığını vurgulaması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca son yıllarda küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm, enerji arz güvenliği tartışmaları ve değişen jeoekonomik dinamikler ışığında Avrupa ile Asya arasındaki bağlantısallık açısından Orta Koridor'un öneminin arttığına işaret etmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı başta olmak üzere Orta Koridor üzerindeki ulaştırma projelerinin güçlendirilmesi, lojistik ağların geliştirilmesi ve taşımacılık imkanlarının artırılmasının ortak öncelikler arasında bulunduğunu vurgulaması planlanıyor.

Kaynaklara göre Fidan'ın, enerji alanında bugüne kadar hayata geçirilen stratejik projelerin yalnızca üç ülkenin değil, daha geniş bölgenin enerji güvenliğine de önemli katkılar sunduğunu ifade etmesi, mevcut enerji ve sürdürülebilir bağlantısallık alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi ile bu alanlarda eşgüdümün önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca Güney Kafkasya'da kalıcı barış, istikrar ve normalleşmenin sağlanmasının bölgesel refahın güçlendirilmesi açısından stratejik önem taşıdığı mesajının verilmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Güney Kafkasya, Karadeniz ve çevre bölgeler üzerindeki etkilerine değinerek, çatışmanın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların desteklenmesi gerektiğini ifade etmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fidan, Üçlü Dışişleri Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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