Fidan ve Arakçi'den Hava Sahası Görüşmesi

10.03.2026 13:40
Hakan Fidan, Türkiye'nin hava sahası ihlali üzerine İran ile görüşerek tedbirleri vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Arakçi, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini söyledi. Bakan Fidan ayrıca, tüm tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti. Bakan Arakçi ise Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

