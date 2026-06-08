Fidan ve Botchorishvili Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüştü.
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusu İstanbul'da yapılıyor. Bakan Fidan, toplantı öncesi Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi. - İSTANBUL
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