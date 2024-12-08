Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve muhtemel bölgesel etkileri değerlendirildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Fidan ve Braze'den Suriye Değerlendirmesi - Son Dakika
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