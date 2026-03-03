Fidan ve Cooper'dan Güvenlik Görüşmesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi; çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın tesisi için yürütülebilecek diplomatik çabalar üzerinde duruldu.