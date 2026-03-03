DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi; çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın tesisi için yürütülebilecek diplomatik çabalar üzerinde duruldu.
Son Dakika › Politika › Fidan ve Cooper'dan Güvenlik Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?