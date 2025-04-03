Fidan ve Gerapetritis NATO Zirvesinde Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştü. - BRÜKSEL
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