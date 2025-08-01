Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Fidan ve Katar Başbakanı Telefon Görüşmesi - Son Dakika
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