Fidan ve Katar Başbakanı Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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Fidan ve Katar Başbakanı Telefon Görüşmesi Yaptı

04.07.2026 19:32
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile ikili ilişkileri ve bölgeyi görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Fidan ve Katar Başbakanı Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika

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