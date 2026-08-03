Fidan ve Miliband'ın Görüşmesi - Son Dakika
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Fidan ve Miliband'ın Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Fidan, Miliband ile Orta Doğu ve çatışmalar hakkında görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede ayrıca, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya ve Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı.

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Son Dakika

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