Fidan ve Şeybani Ankara'da Görüşecek - Son Dakika
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Fidan ve Şeybani Ankara'da Görüşecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da buluşacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün Ankara'da bir araya gelmesi planlanıyor. Ayrıca yapılan görüşmeden sonra Türkiye saati ile 12.15'te ortak basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

Kaynak: İHA

Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Ankara, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika Fidan ve Şeybani Ankara'da Görüşecek - Son Dakika

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