Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bakan Fidan ile Bakan Suud yaptıkları görüşmede, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Fidan ve Suud'dan Suriye Görüşmesi - Son Dakika
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