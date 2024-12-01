Fidan ve Suud'dan Suriye Görüşmesi

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bakan Fidan ile Bakan Suud yaptıkları görüşmede, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı. - ANKARA