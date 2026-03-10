Fidan ve Tajani'den Savaş Görüşmesi - Son Dakika
Fidan ve Tajani'den Savaş Görüşmesi

10.03.2026 21:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'nın Dışişleri Bakanı Tajani ile savaş sona erme çabalarını görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan savaşı sona erdirmeye dönük çalışmalar ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

