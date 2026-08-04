Fidan ve Trabelsi Ankara\'da Bir Araya Geldi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakan Vekili İmad Trabelsi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakan Vekili İmad Trabelsi ile bugün Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.