Filipinler, Kanada, ABD ve Avustralya Güney Çin Denizi'nde ortak askeri tatbikat başlattı - Son Dakika
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Politika

Filipinler, Kanada, ABD ve Avustralya Güney Çin Denizi'nde ortak askeri tatbikat başlattı

Filipinler, Kanada, ABD ve Avustralya askeri birlikleri, Güney Çin Denizi'nde iş birliğini artırmak amacıyla ilk ortak askeri tatbikatlarını başlattı. Tatbikatın amacı, ülkeler arasında iş birliğini arttırmak ve Hint-Pasifik bölgesinde engelsiz geçişi desteklemektir.

07.08.2024 16:14
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Filipinler, Kanada, ABD ve Avustralya askeri birlikleri, iş birliğini artırmak amacıyla Güney Çin Denizi'nde ilk ortak askeri tatbikatlarını başlattı.

Çin'in büyük ölçüde egemenlik iddiasında bulunduğu Güney Çin Denizi'nde hareketlilik sürüyor. Filipinler, Kanada, ABD ve Avustralya orduları, Güney Çin Denizi'nde ilk kez ortak askeri tatbikat başlattı. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'na başkanlık eden Amiral Samuel Paparo, Avustralya, Kanada ve Filipinler'in üst düzey komutanları tarafından yayımlanan ortak bildiride, deniz ve hava kuvvetlerinin katıldığı ve iki gün sürecek tatbikatın ülkeler arasında iş birliğini arttırmak ve Hint-Pasifik bölgesinde engelsiz geçişi desteklemek amacı taşıdığı belirtildi. Bildiride, "Denizcilikteki ortak zorlukların üstesinden gelmek için birlikte duruyoruz ve uluslararası hukuku, uluslararası kurallara dayalı düzeni korumaya yönelik ortak kararlılığımızın altını çiziyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Tatbikat, Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştiriliyor.

Güney Çin Denizi'ndeki durum

Çin, Güney Çin Denizi'nin büyük bir bölümünde egemenlik iddiasında bulunuyor. Brunei, Malezya, Filipinler ve Vietnam gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor. 2016 yılında Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), Çin'in iddialarının hukuki dayanağının olmadığını belirtmiş, Çin ise bu kararı reddetmişti. - MANILA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Filipinler, Kanada, ABD ve Avustralya Güney Çin Denizi'nde ortak askeri tatbikat başlattı - Son Dakika

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