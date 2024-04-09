Filistin Başbakanı Suudi Arabistan\'a ziyaret gerçekleştirdi

Politika

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette Suudi Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi.

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, geçtiğimiz ay göreve başlamasından bu yana Suudi Arabistan'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Başbakan Mustafa, dün akşam Mekke'de Suudi Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de acil ateşkes sağlanması, kuşatma altındaki bölgeye insani yardım akışının artırılması çabaları, Batı Şeria'daki durum ve yeni Filistin hükümetinin çalışmaları ele alındı. Başbakan Mustafa, "En büyük önceliğimiz, halkımıza yönelik saldırıyı durdurmak, Gazze Şeridi'ndeki yardım operasyonlarını hızlandırmak ve sağlık, eğitim, elektrik, su ve kanalizasyon gibi altyapının yeniden inşası ve onarımı için kapsamlı planlar geliştirmektir" ifadelerini kullandı. - MEKKE