Filistin Başkan Yardımcısı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

30.03.2026 13:21
Hüseyin Şeyh, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Filistin'in durumu ve bölgesel meseleleri görüşecek.

FİLİSTİN Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Şeyh, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Şeyh, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Bakan Fidan'ın görüşmede; Türkiye'nin, Filistin Devleti'ne ve Filistin halkının haklarının korunması ile iki devletli çözüm vizyonuna tam desteğini yinelemesi, Netanyahu hükümetinin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylem ve ilhak politikalarının iki devletli çözüme yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları sekteye uğratmasına izin verilmeyeceğini vurgulaması, Gazze'deki insani krizin daha da derinleşmemesi için uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesinin önem taşıdığını belirtmesi, Barış Kurulu ve bağlı mekanizmalarının çalışmaları, sahadaki durum, izleyen süreçte atılabilecek adımlar hakkında istişarelerde bulunması, İsrail'in Barış Kurulu'nun faaliyetlerini akamete uğratmaya yönelik çabalarına dikkat çekmesi, Gazze'de toparlanma ve yeniden imar faaliyetlerinin bir an evvel başlatılması gerektiğini kaydetmesi bekleniyor.

YÜRÜTTÜĞÜ TEMASLARI ANLATACAK

Bakan Fidan'ın ayrıca Batı Şeria'da şiddetlenen yasa dışı yerleşimci terörü ve artan yerleşim faaliyetlerinin engellenmesi için uluslararası toplumun somut adımlar atmasının lazım geldiğine işaret etmesi, İsrail'in Doğu Kudüs'te başta Mescid-i Aksa olmak üzere, kutsal mekanları ibadete kapatmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmesi, Filistin meselesi çözülmeden bölgede kalıcı istikrarın tesis edilemeyeceği gerçeğinin altını çizmesi, Filistin halkının karşılaştığı tarihi sınamalar karşısında Filistinliler arası uzlaşı sürecinin yeniden canlandırılmasının önemini vurgulaması, Türkiye'nin, bölgede süren savaşın barışçıl yollarla bir an evvel sona erdirilmesi amacıyla bölge ülkeleriyle yürüttüğü çabalar ve temaslar hakkında bilgi paylaşması, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları ve işgal politikalarıyla bölgedeki istikrarsızlık alanını daha da genişletmeyi amaçladığına dikkat çekmesi öngörülüyor.

Kaynak: DHA

