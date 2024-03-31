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Filistin'de Yeni Hükümet Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

Filistin'de Yeni Hükümet Göreve Başladı

Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye'nin istifasının ardından göreve gelen Başbakan Muhammed Mustafa liderliğindeki yeni hükümet, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas huzurunda yemin ederek göreve başladı. Başbakan Mustafa, hükümetin tüm Filistinlilere hizmet edeceğini ve görevlerini yerine getirmek için tam yetkiye sahip olduğunu vurguladı. Hükümetin öncelikleri arasında kurumsal reformlar, insani yardım çabalarının artırılması, Gazze ve Batı Şeria'nın yeniden imarı ve Filistin ekonomisinin canlandırılması yer alıyor.

31.03.2024 23:20  Güncelleme: 23:22
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Geçtiğimiz ay istifa eden Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye'nin yerine gelen Başbakanı Muhammed Mustafa liderliğinde kurulan yeni hükümet yemin etti.

Geçtiğimiz ay istifa eden Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye'nin yerine gelen Başbakanı Muhammed Mustafa liderliğinde kurulan yeni hükümet, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Başbakan Mustafa, yeni hükümetin tüm Filistinlilere hizmet edeceği sözünü vererek, mevcut hükümetin görevlerinin Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni kapsadığını ve yasalar doğrultusunda görevlerini yerine getirmek için tam yetkiye sahip olduğunu vurguladı.

Hükümetin görevlerine değinen Başbakan Mustafa, Filistin halkına her yerde daha iyi hizmet sunmak için geniş kapsamlı kurumsal reformların uygulanmasının, devlet kurumlarının birleştirilmesinin, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım çabalarının en üst düzeye çıkarılmasının, Gazze ve Batı Şeria'nın yeniden imarı ve Filistin ekonomisinin canlandırılmasının yer aldığını açıkladı.

"Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) halkımızın tek meşru temsilcisidir"

Devlet Başkanı Abbas, yaptığı açıklamada, "Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) halkımızın tek meşru temsilcisidir ve Filistin'in siyasi işlerinden, müzakerelerden ve uzlaşmadan sorumlu otorite olmaya devam etmektedir. Siyasi hedefimiz özgürlük, bağımsızlık ve işgalden kurtulmaktır. Birleşmiş Milletler'de tam üyelik elde etmek için ilgili Arap ve uluslararası taraflarla birlikte çalışıyoruz. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi programları ve uluslararası taahhütleri temelinde topraklarımızı ve halkımızı birleştirmek, ulusal uzlaşmayı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - RAMALLAH

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Filistin'de Yeni Hükümet Göreve Başladı - Son Dakika

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