Filistin'den UCM'ye Destek: Netanyahu ve Gallant'ın Tutuklama Kararları - Son Dakika
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Politika

Filistin'den UCM'ye Destek: Netanyahu ve Gallant'ın Tutuklama Kararları

Filistin Dışişleri, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararlarını memnuniyetle karşıladı.

22.11.2024 02:45
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Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararlarının "memnuniyetle karşılandığı" bildirildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararlarına yönelik açıklama geldi. Filistin'in söz konusu UCM kararlarını "memnuniyetle karşıladığı" vurgulanan açıklamada, "UCM'nin kararları sadece BM kurumlarıyla birlikte uluslararası hukuka olan güveni değil, aynı zamanda özellikle Filistin halkının hala soykırıma maruz kaldığı bir dönemde adalet, hesap verebilirlik ve savaş suçlularının yargılanmasının önemine dair umut ve güveni de yeniden tesis etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"Uluslararası adalet kurumları ile işbirliğini sürdüreceğiz"

UCM ve BM üyesi devletlerin söz konusu mahkeme kararlarını uygulaması gerektiği hatırlatılan açıklamada, hem Netanyahu hem de Gallant ile iletişim ve toplantıların durdurulması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Filistin'in, halkına karşı suç işlemiş ve halen işlemekte olan tüm suçlular adalet önünde hesap verene kadar uluslararası adalet kurumları ve mahkemelere işbirliğini sürdüreceği" kaydedildi. - RAMALLAH

Kaynak: İHA

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