Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze anlaşmasının ikinci aşamasını hızlandırmak istedi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze anlaşmasının ikinci aşamasını hızlandırmak istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze barış anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının hızlandırılmasını talep etti. Abbas, daha fazla zaman kaybetmek yerine anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanmasının hızlandırılmasını talep ettiklerini söyledi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Daha fazla zaman kaybetmek yerine Gazze barış anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının hızlandırılmasını talep ediyoruz."
Kaynak: İHA
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