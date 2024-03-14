Filistin Devlet Başkanı Abbas, yeni başbakanı atadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçtiğimiz ay görevinden istifa eden Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye'nin yerine Muhammed Mustafa'yı atadı.
Geçtiğimiz ay istifa eden Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye'nin yerine gelecek isim belli oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İştiyye'den boşalan başbakanlık koltuğuna Muhammed Mustafa'yı atadı.
Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi üyesi olan deneyimli ekonomist Mustafa, Filistin Yatırım Fonu (PIF) Yönetim Kurulu Başkanı ve Devlet Başkanı Abbas'ın kıdemli ekonomi danışmanı olarak görev yapıyordu. - RAMALLAH
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Erbaş, İslam ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Gazze, Kudüs, Doğu Türkistan ve dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum ve mağdur insanların kurtuluşunun Müslümanların vahdetine bağlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, yeni bir uluslararası inisiyatife ihtiyaç olduğunu belirterek, dünyanın yeni bir hukuk ve ahlakın inşasına muhtaç olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına şiddeti katalog suçlar kapsamına aldıklarını belirtti. Erdoğan, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasına müsamahalarının olmadığını ve görevlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmeleri için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk devleti niteliğimizi güçlendiren önemli reformlara imza attıklarını belirterek, yeni bir anayasa hedeflediklerini söyledi. Tunç, Rize'de çeşitli programlara katıldı ve gençlerle bir araya geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'da esnaf ziyareti yaptıktan sonra vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. Bakan Uraloğlu, Zengezur koridoru hakkında açıklamalarda bulunarak, 4-5 yıl içinde bu koridorun açılacağını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2000'den önce yapılan evlerin riskli kabul edilebileceği, bu nedenle o binaların tamamını değiştirmek, dönüştürmek gerektiğini belirtti. Özhaseki, depremin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Mamak'ta Araplar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm mağdurlarına ilişkin, 'Şu geldiğimiz noktada artık tahammül edilemez bir boyuta geldi. Senelerdir bu insanlar dışarıdalar. Bizim bir an önce buraya girip bu işleri bitirmemiz lazım.' dedi. Araplar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm mağdurlarıyla buluşan Özhaseki, depremler nedeniyle oluşan hasar ve mağduriyetlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, deprem riskine karşı hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaptığı konuşmada, günlük 15 bin varile yakın petrol üretildiğini ve yeni keşiflerle üretimin artırılacağını belirtti.
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