Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor

22.08.2022 21:20
Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 22-24 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ayrıca, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Abbas, Filistin, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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