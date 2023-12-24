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Filistin İslami Cihat Örgütü Kahire'ye geldi - Son Dakika
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Filistin İslami Cihat Örgütü Kahire'ye geldi

Filistin İslami Cihat Örgütü'ne bağlı heyet, Mısırlı güvenlik yetkilileriyle görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Görüşmelerde İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının sona erdirilmesi ele alınacak.

Filistin İslami Cihat Örgütü Kahire\'ye geldi
24.12.2023 - 19:50,
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Filistin İslami Cihat Örgütü'ne bağlı heyet, Mısırlı güvenlik yetkilileriyle görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Filistin arasındaki yeni bir esir takası anlaşmasına dair müzakereler devam ederken, Filistin İslami Cihat Örgütü'ne bağlı heyet Mısırlı güvenlik yetkilileriyle görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Bir kaynak yaptığı açıklamada, görüşmelerin İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sona erdirmesi üzerinde yoğunlaşacağını ifade etti.

Gazze Şeridi'nde bazı İsrailli esirleri elinde tutan Filistin İslami Cihat Örgütü, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sona erene kadar İsrail ile yeni bir esir takası anlaşması yapmayı reddediyor. - KAHİRE

Kaynak: İHA
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