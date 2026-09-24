Filistin lideri Mahmud Abbas, Trump'tan Eylül taahhütlerini yerine getirmesini istedi

Filistin lideri Mahmud Abbas, Trump'tan Eylül taahhütlerini yerine getirmesini istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'a geçen Eylül ayında Arap ve İslam ülkeleri liderlerine verdiği taahhütleri yerine getirmesi çağrısında bulundu. Abbas, Trump'tan Filistin topraklarının ilhakını önleme ve yerinden edilmeyi reddetme sözlerini tutmasını istedi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Trump'a geçen Eylül ayında Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine verdiği, Filistin topraklarının ilhakını önleme ve yerinden edilmeyi reddetme yönündeki taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz."
Kaynak: İHA
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