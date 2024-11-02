Filistin Liderleri Kahire'de Toplanıyor

Politika

İsmi açıklanmayan Mısırlı güvenlik yetkilisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın lideri olduğu El Fetih ile Hamas'ın üst düzey yetkililerinin "Gazze Şeridi'nde savaş sonrası yönetimi yürütecek bir komite kurulması" konusunu görüşmek üzere Kahire'de bir araya geleceğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 393 gündür devam ederken, bölgede ateşkes için sürdürülen müzakereler sonuca bağlanmıyor. Mısırlı ismi açıklanmayan güvenlik yetkilisinin ülke medyasına yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın lideri olduğu El Fetih ile Hamas'ın "Gazze Şeridi'nde savaş sonrası yönetimi yürütecek bir komite kurulması" konusunu görüşmek üzere bir araya geleceğini bildirdi. Yetkili, 2 grubun üst düzey yetkililerinin Kahire'de görüşeceğini kaydetti.

"İşgal güçlerinin Gazze'den çekilmesini sağlayacak her türlü öneri ve fikre olumlu yaklaşıyoruz"

Öte yandan, Hamas siyasi yetkilisi İzzet el-Rişek ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, geçici ateşkes önerilerini "sis perdesi" olarak nitelendirerek reddetti. El-Rişek yaptığı açıklamada, "Saldırıların durdurulmasını ve işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesini sağlayacak her türlü öneri ve fikre olumlu yaklaşıyoruz" dedi. - KAHİRE